Stiri pe aceeasi tema

- Reamintim beneficiarilor celei de-a doua sesiuni a Masurii „Microgranturi” sa depuna raportul de progres, impreuna cu documentele aferente, in termenul limita de 90 de zile calendaristice, perioada care incepe din momentul incasarii ajutorului financiar. In situația nedorita in care termenul va fi depașit,…

- Beneficiarii celei de-a doua sesiuni a Masurii "Microgranturi" trebuie sa depuna raportul de progres, impreuna cu documentele aferente in 90 de zile calendaristice, de la momentul incasarii ajutorului financiar, informeaza Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT), intr-un comunicat de presa…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat, instituita prin Ordonanța de Urgența nr. 61 din 06 mai 2022 privind…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar” din cadrul schemei de ajutor de stat, instituita prin Ordonanța de Urgența nr. 61 din 06 mai 2022 privind…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța ca a finalizat etapa de semnare a contractelor de acordare a ajutorului de stat in cadrul Masurii 1 „Microgranturi in domeniul agroalimentar”. Concret, s-au semnat 9.888 contracte de acordare a ajutorului de stat in suma totala de 49,44…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) anunța ca termenul de semnare si transmitere a contractelor pentru programul IMM AGRI-FOOD, granturi pentru capital de lucru, este 27 iunie. „Reamintim aplicantilor notificati, in limita bugetului alocat masurii, ca termenul de semnare si transmitere…

- ”Executia bugetara a Ministerului Antreprenoriatului si Turismului (MAT), in primele 5 luni, a fost de 74,75%, procent raportat la totalul creditelor bugetare acordate institutiei pentru anul 2022, in valoare de 2.576.463.000 lei. Platile efectuate in aceasta perioada insumeaza 1.925.968.000 lei”, arata…

- APIA a publicat, joi, lista preliminara a firmelor eligibile și ne-eligibile la ajutoarele de stat de 5.000 de euro, in urma pre-evaluarii automate a aplicanților la Masura 1 – microgranturi de capital de lucru pentru sectorul agro-alimentar, in baza OUG 61/2022. Bugetul total este de 50 milioane euro…