- Fundașul central brazilian nu a mai ajuns la un acord cu CFR Cluj și va evolua în perioada urmatoare la FCSB. Gigi Becali a facut marele anunț în direct la Digi Sport. “L-am adus pe Vinicius, vreau un fundaș central care sa dea cu capul. Când iei un jucator liber și…

- ​Clubul turc Galatasaray a anuntat, sâmbata seara, ca a obținut serviciile jucatorului Alexandru Cicâldau de la CSU Craiova."Îi uram lui Alexandru Cicâldau bun venit si sa obtina succese în echipamentul Galatasaray", se arata pe site-ul clubului din Istanbul,…

- Fundașul brazilian Silva Dos Santos Charleston, in virsta de 24 de ani, care s-a alaturat formației Sfintul Gheroghe la sfirșitul lunii iunie, a fost vindut clubului Debrecen din Ungaria. Charleston a jucat doar doua meciuri pentru sfinți. Contractul sau cu noul club a fost semnat pentru doi ani, cu…

- Helmut Duckadam (62 de ani) il avertizeaza pe Stipe Vucur (29), noul fundaș central de la FCSB: „Daca face doua jocuri mai slabe, s-ar putea sa nu-l mai vedem”. Helmut Duckadam, portarul de legenda al Stelei și fost președinte de imagine la FCSB, il avertizeaza pe Stipe Vucur ca primele meciuri pe care…

- Presa italiana scrie ca Maurizio Sarri, care a pregatit ultima data pe Juventus Torino, va fi antrenorul echipei Lazio, in locul lui Simone Inzaghi. Potrivit mai multor publicatii italiene, Sarri, 62 de ani, ar fi semnat deja un contract pe doi ani, anuntul oficial urmand a fi facut in scurt…

- Ben White, fundasul echipei Brighton, a fost ales sa-l inlocuiasca pe Trent Alexander-Arnold (Liverpool) pe lista de 26 de fotbalisti englezi pentru turneul final al EURO 2020 (11 iunie-11 iulie), informeaza cotidianul L'Equipe. White a facut parte din lotul largit de 33 de jucatori al selectionerului…

- Romania a recepționat pana in momentul de fața 10.689.069 de doze din cele patru vaccinuri anti-COVID-19 aprobate pentru utilizare la nivelul UE, iar numarul celor primite in luna mai va ajunge la 6.238.228, a declarat marți secretarul de stat Andrei Baciu, vicepreședintele CNCAV, ca țara noastra e…

- In acest an, Clubul Sportiv Municipal Lugoj va primi, de la bugetul local, 4.559.000 de lei. Din aceasta suma, 374.000 de lei sunt pentru cheltuieli de personal, iar 4.185.000 de lei pentru cheltuieli materiale. Conform repartizarii aprobate in Consiliul Local, in acest an secțiile…