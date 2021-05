Belgia, victima unui atac cibernetic masiv înainte de o audiere parlamentară privind situația uigurilor din China Belgia a fost victima unui atac cibernetic major marți, acesta afectând numeroase instituții cheie, relateaza Euractiv.



Originea atacului este înca necunoscuta.



Rețeaua de internet Belnet care conecteaza instituțiile publice, cele de învațamânt superior, centrele de cercetare și administrațiile publice au fost victima unui atac de tip &"denial-of-service&" (DoS) declanșat marți în jurul orei 12:00.



Un atac DoS este atunci când o terța parte încearca sa supraîncarce servere prin trimiterea unor cantitați mari de date.

