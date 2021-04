Stiri pe aceeasi tema

- „Romania este un exemplu pozitiv in regiune, luand masuri cuprinzatoare si oportune la timp, astfel incat sa se poata gestiona aceasta stare de urgenta fara precedent. In ciuda faptului ca aceasta pandemie ridica in continuare probleme, Romania a reusit foarte bine sa isi arate capacitatea institutionala,…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a apreciat, miercuri, la Antena 3, ca ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, nu poate evita remanierea daca s-a incalcat legea la publicarea datelor despre vaccinare. Citește și: Marcel Ciolacu profețește: momentul in care va pica Guvernul Cițu…

- Fundașul Beerschot, Jan Van Den Bergh, a șutat in poarta adversarului direct in vinclu in meciul cu Genk in campionatul Belgiei. Videoclipul este disponibil pe contul Twitter Eleven Sports (NL). Van Der Bergh a marcat in minutul 65 al meciului, urcindu-și echipa in clasament. Videoclipul cu apararea…

- Jumatate dintre germani sunt impotriva relaxarii carantinei instituite cu scopul limitarii raspandirii coronavirusului , conform unui sondaj YouGov comandat de dpa. Liderii landurilor federale urmeaza sa decida in urmatoarele zile daca vor prelungi sau nu lockdown-ul la nivel national dupa 14 februarie.…

- O pondere de 64% dintre consumatorii de energie nu au de gand sa-si schimbe furnizorul in acest an, principalul motiv fiind teama de schimbare, se arata intr-un sondaj realizat de Institutul Roman pentru Evaluare si Strategie (IRES), remis, miercuri, AGERPRES. De asemenea, 25% spun ca isi vor schimba…

- Medicii, asistentii medicali si registratorii medicali vor fi platiti suplimentar pentru munca depusa in campania de vaccinare Medicii de familie vor fi si ei remunerati pentru implicare Personalul medical implicat in campania de vaccinare va fi remunerat in functie de orele petrecute sau de pacientii…

- Sondaj BestJobs: Mai mult de jumatate dintre angajați iau in calcul schimbarea locului de munca in 2021. Salariul și lipsa oportunitaților in cariera, principalele motive Mai mult de jumatate (54%) dintre angajații romani care au participat la un sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs spun…

- Mașina regelui Belgiei a fost lovita cu pietre, in timpul unui protest care a avut loc aseara la Bruxelles. Sute de oameni au ieșit in strada dupa moartea unui tanar negru de 23 de ani, in custodia poliției, relateaza BBC.