Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca si Italia sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale EURO 2020 la fotbal. OPTIMI DE FINALA Sambata 26 iunie Tara Galilor - Danemarca 0-4 (0-1), la Amsterdam Au marcat: Kasper Dolberg (27, 48), Joakim Maehle (89), Martin Braithwaite (90+6). Italia - Austria 2-1 (0-0, 0-0), dupa…

- Cehul Patrik Schick si portughezul Cristiano Ronaldo, cu cite trei goluri, conduc in clasamentul golgheterilor turneului final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 (11 iunie-11 iulie), dupa meciurile desfasurate simbata. 3 goluri: Patrik Schick (Cehia), Cristiano Ronaldo (Portugalia). 2 goluri:…

- Sambata, 19 iunie, la Campionatul European de fotbal EURO 2020 s-au disputat trei meciuri: Ungaria – Franța 1-1 (la Budapesta), Portugalia – Germania 2-4 (la Munchen, ambele in grupa F) și Spania – Polonia 1-1 (la Sevilla, in cadrul grupei E). Surpriza a sarit din… jobenul numit „Puskas Arena", unde…

- Portugalia - Germania se joaca azi, de la 19:00, in cea mai tare partida a zilei a 9-a de la EURO 2020. In cazul unui succes, portughezii iși vor asigura prezența in optimi. De partea cealalta, nemții sunt obligața sa caștige pentru a avea șanse mari de calificare in continuare. Portugalia a caștigat…

- Portugalia - Germania, derby-ul zilei de la EURO 2020, se joaca astazi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Pro TV. Programul complet și rezultatele de la EURO 2020.Portugalia a invins Ungaria in primul meci, 3-0, și e lider in Grupa F, considerata „Grupa Morții”.De partea cealalta,…

- EURO 2020 continua vineri, 17 iunie, cu alte trei partide. Primul meci al zilei va avea loc de la ora 16:00 intre Suedia și Slovacia. Confruntarea va avea loc la Sankt Petersburg, in cadrul Grupei E. Celelalte doua partide ale zilei vor avea loc in cadrul Grupei D. De la ora 19:00, Croația va evolua…

- Selectionatele Frantei si Belgiei sunt principalele favorite la castigarea Campionatului European - EURO 2020, care va avea loc in aceasta vara (11 iunie - 11 iulie), potrivit unui studiu realizat de Stats Perform Predictor, un instrument dezvoltat de Opta, specialistul de referinta al statisticilor…

- Sport Top evenimente sportive ramase de disputat in 2021 aprilie 23, 2021 12:00 2021 este un an plin pentru fanii sportului, care vor putea urmari cele mai tari competiții. Incepand cu luna mai sunt programate astfel turnee de tenis de top, Jocurile Olimpice, EURO 2020 și multe altele. Iata…