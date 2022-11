Nationala de fotbal a Marocului a invins duminica, scor 2-0, reprezentativa Belgiei, intr-un meci contand pentru Grupa F a Cupei Mondiale din Qatar. Maroc a marcat inainte de pauza, prin Ziyech, care a transformat o lovitura libera, dar golul nu a fost validat dupa consultarea VAR, pe motiv de offside. In minutul 73, marocanii au deschis scorul prin Sabiri. Nou-intratul pe teren a punctat dintr-o lovitura libera. Belgienii s-au aruncat in atac, dar in doilea minut al prelungirilor Marocul a inscris prin Aboukhlal, stabilind scorul final. نهاية المقابلة بفوز المنتخب الوطني أمام منتخب بلجيكا بهدفين…