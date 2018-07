Stiri pe aceeasi tema

- Belgia – Anglia, finala mica a Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 (sambata, ora 17:00, TVR 1, TVR HD). Partida se disputa pe stadionul Krestovski din Sankt Petersburg . Belgia și Anglia vor lupta pentru medaliile de bronz, dupa ce au pierdut in semifinale, 0-1 cu Franța, respectiv 1-2, in prelungiri,…

- Reprezentativa Belgiei a invins, sambata, la Sankt Petersburg, cu scorul de 2-0 (1-0), selectionata Angliei, in finala mica a Cupei Mondiale din Rusia, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Meunier '4 si Hazard '82. 1-0: Meunier a marcat din pasa lui Chadli, in minutul 4.2-0:…

- BELGIA ANGLIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE TVR CM 2018. BELGIA ANGLIA FINALA MICA CM 2018 il va avea la centru pe Alireza Faghani (Iran), asistat de Reza Sokhandan si Mohammadreza Mansouri. Arbitru de rezerva va fi senegalezul Malang Diedhiou. TVR transmite, sambata, de la ora 17:00, BELGIA ANGLIA LIVE…

- Belgia si Anglia joaca finala mica a Campionatului Mondial. Desfasurarea partidei: LIVE VIDEO - AICI Min. 4 - GOOOOOOL Belgia! Chadli ii paseaza perfect in careu lui Meunier, care marcheaza din alunecare. Este al saselea gol al fundasului lui PSG in 30 de selectii pentru nationala Belgiei. Min. 1 -…

- Franta: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez – Kante, Pogba – Mbappe, Griezmann, Matuidi ("86 – Tolisso) – Giroud ("85 – N"Zonzi). Selectioner: Didier Deschamps Belgia: Courtois – Alderweireld, Kompany, Vertonghen – M. Dembele ("60 – Mertens), Fellaini ("80 – Carrasco), Witsel, Chadli ("90^1…

- Campioana mondiala in 1998, cand a organizat turneul final, dupa 3-0 cu Brazilia in finala, Franta a mai jucat in ultimul act la CM in 2006, in Germania, cand a pierdut la loviturile de departajare, in fata Italiei. Marti, au evoluat echipele: Belgia: Courtois - Alderweireld, Kompany (cap.), Vertonghen…

- BRAZILIA - BELGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR. Sferturile de finala ale Cupei Mondiale incep vineri. In al doilea meci al zilei, de la ora 21.00, Belgia va juca impotriva Braziliei, la Kazan. BRAZILIA - BELGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR Echipe probabile:Brazilia: Alisson…

- Belgia – Japonia, in optimile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 (ora 21:00, TVR 1, TVR HD). Partida se disputa pe stadionul Rostov Arena și este arbitrata de Malang Diedhiou (Senegal). ”Diavolii roșii” sunt creditați ca mari favoriți, dar niponii vor sa le dea bobarnace celor care ii considera…