Stiri pe aceeasi tema

- Romania e și pe primul loc! Lucrarile de constructii au inregistrat o crestere modesta in Uniunea Europeana si in zona euro, in luna decembrie 2023, comparativ cu noiembrie 2023, insa Romania a fost de departe tara cu cel mai puternic avans pe acest segment, atat de la o luna la alta, cat si in ritm…

- Salariul minim in țarile UE, in 2024. Pe ce loc se afla Romania și care sunt extremele. Grafice Salariul minim in țarile UE, in 2024: Romania se afla pepenultimul loc in Uniunea Europeana, in privința salariului minim. Doar Bulgaria se afla mai jos decat noi. Ușor mai bine sta Ungaria, arata datele…

- Romanii sunt printre cei mai fericiti europeni. Populația din UE și-a evaluat satisfacția generala fața de viața la o medie de 7,1 puncte, pe o scara de la 0 (foarte nemulțumit) la 10 (foarte mulțumit), arata un sondaj al biroului european de statistica, Eurostat . Romania ocupa unul dintre primele…

- O pizza cumparata in magazinele din Uniunea Europeana a costat mai mult cu 5,9% in luna decembrie 2023, comparativ cu luna decembrie 2022, conform datelor publicate de Eurostat cu ocazia Zilei Internationale a Pizzei. In randul statelor membre, cele mai mare cresteri anuale de preturi la pizza s-au…

- Deficitul guvernamental ajustat sezonier in Uniunea Europeana si zona euro a scazut in trimestrul al treilea al anului trecut pana la 2,8% din PIB, de la un nivel de 3% din PIB in trimestrul al doilea, iar cea mai mare reducere a fost inregistrata de Romania, potrivit cifrelor publicate ieri de Eurostat…

- Romania se numara printre tarile Uniunii Europene cu cea mai ridicata rata a inflatiei, in luna decembrie, arata datele publicate de Eurostat. La nivel comunitar, rata medie a inflatiei a fost de 3,4%, in crestere de la 3,1% in luna precedenta. Tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei,…

- In decembrie, rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a urcat la 3,4%, de la un nivel de 3,1% luna precedenta. Tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei in decembrie au fost Cehia (7,6%), Romania (7%) si Slovacia (6,6%). La polul opus, tarile membre UE cu cele mai scazute rate anuale…

- Uniunea Europeana a reușit sa reduca dependența energetica de Rusia, dupa ce Putin a pornit razboiul din Ucraina. A crescut, in schimb, dependența de ingrașaminte, a declarat recent președintele unei importante companii chimice norvegiene. 40% dintre ingrașamintele pe baza de azot, scrie site-ul Euractiv,…