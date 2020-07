Belgia: Bărbat nemulțumit de gestionarea pandemiei, arestat după ce a aruncat un cocktail Molotov în clădirea Parlamentului Un barbat în vârsta de 36 de ani a fost arestat în Bruxelles dupa ce a aruncat un cocktail Molotov în Parlamentul federal belgian, afirmând ca acțiunea sa ar fi fost &"o razbunare fața de gestionarea proasta a crizei de sanatate&", a anunțat marți procuratura belgiana citata de AFP.



Barbatul a fost arestat de catre o patrula de poliție dupa ce ofițerii au observat &"comportamentul suspect&" al acestuia pe când se pregatea sa arunce cu dispozitivul incendiar artizanal în cladire.



Stricaciunile produse domeniului public sunt minime și nicio…

Sursa articol: hotnews.ro

