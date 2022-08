Belgia a retras de la vânzare 10 sortimente de îngheţată Haagen-Dazs Autoritatile din Belgia au retras de la vanzare 10 sortimente de inghetata cu vanilie Haagen-Dazs dupa ce au descoperit prezenta unui compus cancerigen in unul dintre loturile testate cu ocazia unui control, a anuntat joi Agentia federala pentru siguranta alimentara (AFSCA), relateaza AFP. Producatorul acestui brand celebru de inghetata, grupul american General Mills, a constatat in timpul unui control de rutina prezenta unor urme de 2-cloretanol (2CE), care este un indicator al prezentei oxidului de etilena intr-un lot de produse Haagen-Dazs, a precizat AFSCA intr-un comunicat. Oxidul de etilena… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Summitul Mișcarii de Nealiniere (MNA), organizat in perioada 11-12 octombrie la Belgrad , cu ocazia celei de-a 60-a aniversari a inființarii Mișcarii, a fost cel mai mare eveniment multilateral din Europa și unul dintre cele mai mari evenimente din lume in 2021. Grupul țarilor membre ale Mișcarii de…

- Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca va opri, pentru mentenanta, o alta turbina din cadrul gazoductului Nord Stream 1, ceea ce inseamna o noua reducere drastica a livrarilor de gaze rusesti spre Europa, informeaza Reuters si AFP.

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat o alerta alimentara pentru un sortiment de inghețata comercializat și in marile magazine Profi, Kaufland, Cora, Mega Image, Carrefour, Selgros și Auchan din Cluj. Este vorba despre produsul Haagen-Dazs™ Plain…

- Turismul reprezinta aproximativ 20% din produsul intern brut al Greciei si are un rol crucial in a ajuta economia sa iasa dintr-o criza a datoriilor care dureaza de un deceniu, urmata de pandemia Covid-19. “Grecia este din nou in aceasta vara una dintre cele mai populare destinatii de vacanta. Ne asteptam…

- Turbina ruseasca reparata de Siemens in Canada și necesara pentru intreținerea gazoductului Nord Stream 1 va fi returnata Germaniei, a anunțat sambata ministrul resurselor naturale de la Ottawa, printr-un comunicat, relateaza Reuters și AFP, citate de Agerpres . Guvernul canadian va emite ”un permis…

- Producatorul auto cu sediul in SUA a declarat intr-un comunicat ca a ales fabrica din Valencia ca locatie preferata pentru asamblarea vehiculelor pe baza unei arhitecturi de vehicule electrice (EV) de ultima generatie. Celalalt candidat pentru proiect a fost fabrica Ford din Saarlouis, Germania, care…

- Grecia este o destinație foarte iubita de romani și nu numai, fiind recunoscuta pentru istoria sa, ruinele antice, cultura, mancarea incredibila și peisajele insulare superbe.Cu toate ca mulți turiști ajung pe meleagurile Greciei, exista o serie de curiozitați pe care puțini le știu, potrivit…

- Grupul german Uniper SE intentioneaza sa mentina importurile de gaze naturale din Rusia inca un deceniu, chiar daca Europa cauta sa-si reduca dependenta de piata rusa, transmite Bloomberg.