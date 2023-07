Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 27 iunie a.c., in jurul orei 03:30, polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au depistat, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 1 Poliție Pitești, pe strada Calea Campulung din Pitești, doi barbați, care conduceau …

- Din nou despre delicte silvice in Argeș! In noaptea de 22 spre 23 iunie, in jurul orei 00:00, polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au depistat, cu sprijinul colegilor de la Secția 1 Pitești, pe Calea Campulung din Pitești, doi barbați,…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și in colaborare cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Cluj și lucratori silvici din cadrul ocoalelor silvice de regim au derulat o acțiune…

- Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Stalpeni, impreuna cu reprezentanții Garzii Forestiere Ploiești, au finalizat verificarile la o societate comerciala cu activitate in domeniul silvic, cu sediul in comuna Pietroșani, avand activitați de exploatare de masa lemnoasa autorizate, pe raza comunei…

- Polițiștii mureșeni din cadrul Serviciului Ordine Publica – Biroul pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol au pus in aplicare 6 mandate de percheziție, in localitațile Calugareni și Damieni, la locuințele unor persoane banuite de taiere ilegala de arbori și furt de arbori. Din cercetari a reieșit…

- La finele saptamanii politistii de la Protecția Fondului Forestier și Piscicol, alaturi de reprezentantii Garzii Forestiere Arad, au dat doua amenzi in valoare de 15.000 de lei si au confiscat 97 de metri cubi de material lemnos in valoare de aproximativ 19.500 de lei. Acțiunea de prevenire și combatere…

- In ziua de 18 mai a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Serviciului de Ordine Publica, impreuna cu specialiștii Garzii Forestiere Ploiești – Biroul Județean Argeș, au definitivat verificarile la un numar de 4 societați comerciale cu activitate in domeniul…

- Polițiștii din Rucar, impreuna cu specialiști din cadrul Garzii Forestiere Ploiești – Biroul Județean Argeș, au verificat activitatea unei societați comerciale din comuna Rucar, in contextul acțiunilor de prevenire si combatere a activitatilor ilegale in domeniul deținerii, prelucrarii și comercializarii…