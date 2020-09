Stiri pe aceeasi tema

- Maria Kolesnikova, unul din principalii politicieni ai opoziției din Belarus, afirma ca ofițerii de securitate i-au pus o punga pe cap și au amenințat ca o vor ucide când au încercat sa o deporteze cu forța în Ucraina la începutul saptamânii, potrivit unei declarații completate…

- Lidera opoziției din Belarus, Maria Kolesnikova, a fost arestata de oamenii legii. Despe acest lucru a anunțat Tut.by. In prezent, ea este se afla in izolatorul nr.1 de pe strada Volodarski din Minsk. "Șeful grupului de Investigații al Direcției Generale investigații a Comitetului de ancheta [Alexandr]…

- Avocatul Maxim Znak, 39 de ani, unul dintre ultimii doi membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei inca in libertate si ramasi in Belarus, a fost retinut miercuri, 9 septembrie, de barbati mascati, imbracati in haine civile, au anuntat aliatii sai, potrivit AFP si Reuters, citate de Agerpres.Autoritațile…

- Svetlana Tihanovskaia și Veronika Țepkalo, doua dintre femeile care au dus o campanie de succes impotriva lui Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului, au fost nevoite sa paraseasca țara. Maria Kolesnikova, a treia membra a campaniei, este reținuta de autoritațile de la Minsk și nimeni nu știe…

- Lider al opoziției bieloruse, Maria Kolesnikova, și-a rupt pașaportul pentru a evita deportarea din propria țara, potrivit rapoartelor presei ucrainene, preluate de The Guardian. Kolesnikova a fost rapita din centrul orașului Minsk, de persoane imbracate in civil și purtand maști. Alți doi colegii ai…

- Germania si Marea Britanie au cerut luni presedintelui belarus Alexandr Lukasenko sa clarifice ce s-a intamplat cu lidera protestatarilor Maria Kolesnikova, in urma informatiilor ca politiciana din opozitie a fost retinuta de barbati mascati neidentificati in dimineata zilei de luni, transmite Reuters.

- Persoane neidentificate au rapit-o luni pe o lidera a protestatarilor, Maria Kolesnikova, in centrul Belarusului, relateaza site-ul local de stiri Tut.By, care citeaza martori oculari, potrivit Reuters si EFE. ''In dimineata zilei de 7 septembrie, in fata Muzeului National de Arta, mai multe…

- Persoane neidentificate au rapit-o luni pe o lidera a protestatarilor, Maria Kolesnikova, in centrul Belarusului, relateaza site-ul local de stiri Tut.By, care citeaza martori oculari, potrivit Reuters si EFE.