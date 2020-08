Belarus: Zeci de mii de persoane au continuat joi seara acţiunile de protest Zeci de mii de oameni au iesit în strada joi seara în Belarus pentru a manifesta împotriva represiunii violente a miscarii de protest declansate de realegerea controversata a presedintelui Aleksandr Lukasenko, transmite vineri AFP, citata de Agerpres. În cursul serii de joi, autoritatile au anuntat eliberarea a peste 1.000 de manifestanti, în timp ce pe strazile capitalei Minsk prezenta politiei a fost mult mai putin numeroasa decât în serile precedente. Zeci de mii de oameni s-au adunat noaptea în mai multe locuri din Minsk, pe fundalul sunetelor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

