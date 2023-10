Stiri pe aceeasi tema

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Tricolorii o intalnesc pe reprezentativa statului Belarus joi, de la ora 21:45. Meciul este transmis LIVE EXCLUSIV de Antena 1 si in AntenaPLAY. Selectionerul Edi Iordanescu ar putea alinia un prim 11 ofensiv, in dorinta de a obtine o victorie ce ne-ar duce pe primul loc…

- Vasili Hamutovski (45 de ani), fostul portar de la FCSB și Petrolul Ploiești, a prefațat partida dintre Belarus și Romania, din preliminariile EURO 2024, din Germania. Belarus - Romania are loc pe 12 octombrie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1Reporterul Vlad…

- Belarus – Romania LIVE VIDEO | Mihai Stoica are emoții inaintea meciurilor echipei naționale. Oficialul de la FCSB a vorbit despre problemele pe care le are selecționata condusa de Edi Iordanescu. Primul meci al „tricolorilor”, din acțiunea din aceasta luna, va fi impotriva selecționatei din Belarus.…

- Romania joaca doua partide importante in aceasta luna, cu Belarus și Andorra. Primul meci se disputa pe teren neutru, in Ungaria, cu porțile inchise, iar al doilea se joaca pe Arena Naționala și vor avea acces doar copiii cu varste pana in 14 ani. Belarus - Romania, 12 octombrie, de la ora 21:45, pe…

- Edi Iordanescu, selecționerul primei reprezentative, le-a transmis un mesaj suporterilor naționalei, inaintea „dublei” cu Belarus și Andorra din preliminariile EURO 2024. Discursul lui Iordanescu jr. vine in ziua in care a anunțat lotul convocat pentru cele doua partide. Belarus - Romania va avea loc…

- Ianis Hagi a rasuflat usurat, dupa ce Romania a invins-o pe Kosovo cu scorul de 2-0. Mijlocasul de la Alaves s-a declarat bucuros de rezultatul obtinut de „tricolori”, pe Arena Nationala, in duelul care s-a vazut in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Romania a invins-o cu 2-0 pe Belarus, gratie golurilor…

- Romania – Kosovo LIVE VIDEO, 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Dupa remiza cu Israel, scor 1-1, „tricolorii” nu concep alt rezultat decat victoria cu Kosovo si promit un joc ofensiv. De altfel, si selectionerul Edi Iordanescu a a anuntat ca nu concepe alt rezultat decat victoria. La jumatatea…

- Mircea Lucescu cere rabdare la Dinamo! Antrenorul lui Dinamo Kiev a fost prezent pe stadionul Arcul de Triumf, la meciul dintre Dinamo si FC Botosani. Mircea Lucescu a fost prezent si la meciul din Giulesti dintre Rapid si Petrolul Ploiesti, de duminica. Dinamo a obtinut prima victorie de la revenirea…