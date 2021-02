Stiri pe aceeasi tema

- Doua jurnaliste ale postului TV de stiri Belsat cu sediul in Polonia au fost condamnate joi la doi ani de inchisoare, dupa ce au fost arestate de autoritati pentru ca au filmat live protestele impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko, informeaza Reuters.

- Doua ziariste belaruse au fost condamnate miercuri la doi ani de inchisoare cu executare dupa ce au relatat mișcarea de contestare de anul trecut, a anunțat televiziunea Belsat, pentru care lucreaza jurnalistele, potrivit AFP.

- In Belarus a inceput marti procesul in cazul a doua jurnaliste care risca trei ani de inchisoare pentru 'atingere grava adusa ordinii publice', potrivit autoritatilor, in pofida apelurilor internationale de punere a lor in libertate, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Daria Ciultova si Katerina…

- Doi barbați au fost condamnați in dosarul 10 august. Este vorba de cei care au batut o femeie jandarm. Ei au primit pedepse cu executare: 2 ani și 8 luni, respectiv 2 ani și 9 luni, informeaza Dig24. Știre in curs de actualizare.

- Primarul comunei Zabrani, Marian Toader, a fost condamnat definitiv, joi, la patru ani si patru luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a obtinut pe nedrept fonduri europene. Sentinta a fost data de Curtea de Apel Timisoara, dupa ce prima instanta l-a condamnat pe edil,…

- Un tribunal turc a condamnat joi 337 de persoane, printre care ofiteri si piloti, la inchisoare pe viata, la finalul principalului proces asupra tentativei de lovitura de stat esuate care l-a vizat in 2016 pe presedintele Recep Tayyip Erdogan, informeaza joi AFP, potrivit Agerpres. Aceste…