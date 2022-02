Belarus a anuntat ca exercitiile militare comune cu Rusia desfasurate pe teritoriul sau, care ar fi trebuit sa se incheie astazi, vor continua din cauza agravarii tensiunilor in Ucraina vecina, relateaza AFP.Acest anunt inseamna ca trupele ruse vor ramane in Belarus, in plina criza cu occidentalii, in pofida promisiunilor Moscovei ca fortele sale vor pleca din aceasta tara aflata la portile UE dupa aceste manevre desfasurate incepand din 10 februarie, scrie Agerpres.„Tinand cont de intensificarea activitatii militare in apropierea frontierelor (…) si de agravarea situatiei in Donbas, presedintii…