- Vulcanul sicilian Etna, cel mai activ din Europa, intra din nou in erupție. Incepand de miercuri, au fost filmate fluxuri impresionante de lava și au fost provocate intarzieri pe aeroportul din Catania, cel mai important din Sicilia, din cauza norilor de cenușa. Vulcanul Etna, in Italia, este din nou…

- Numarul civililor uciși in Ucraina de la inceputul razboiului este „cu cateva mii mai mare” decat arata cifrele oficiale, a declarat șeful misiunii ONU de monitorizare a drepturilor omului in țara invadata de armata rusa, potrivit The Guardian.

- Vineri, 8 aprilie, cea de a 44-a zi a agresarii Ucrainei de catre forțele armate ruse a fost marcata de inca o adevarata crima impotriva umanitații – bombardarea salbatica cu rachete Iskander a garii din localitatea Kramatorsk, situat in Donbas, unde se afla o imensa mulțime de refugiați in așteptarea…

- Aproximativ 400 de locuitori din suburbia Hostomel a capitalei Kiev sunt dati disparuti dupa 35 de zile de ocupatie rusa, a declarat seful administratiei militare locale, transmite miercuri dpa, citata de Agerpres.

- Oameni importanți din jurul lui Vladimir Putin dispar misterios in ultima perioada. Nu numai Serghei Șoigu a disparut din atenția publica, ci aproape toți principalii ofițeri de securitate. Sursele oficiale au vorbit pentru ''Moscow Times'' despre lipsa t

- Tanarul poloist care a murit azi, in timpul unui meci al CS Dinamo cu Rapid Bucuresti, desfasurat la Bazinul Rapid, este Andrei Draghici, in varsta de 23 de ani, informeaza ProSport.Sportivului i s-a facut rau in timpul meciului, a iesit la marginea bazinului si si-a pierdut cunoștința. Medicii au intervenit,…

- Zeci de oficiali, jurnalisti si activisti ucraineni care se opun invaziei ruse in Ucraina au fost detinuti arbitrar de fortele ruse sau au „disparut”, denunta ONU, care considera ca unele cazuri par sa fie „luari de ostatici”, relateaza AFP.