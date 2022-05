Beijingul înăspreşte restricţiile COVID-19 și reintroduce testarea în masă Beijing, capitala Chinei care se confrunta cu un nou focar de coronavirus, a inasprit, duminica, restrictiile asociate COVID-19 si a lansat o noua runda de testare in masa, informeaza Reuters. Focarul din Shanghai, care a debutat in martie, a fost cel mai acut din China dupa primele luni ale pandemiei, in 2020. Sute de mii […] The post Beijingul inaspreste restrictiile COVID-19 și reintroduce testarea in masa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

