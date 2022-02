Stiri pe aceeasi tema

- Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing vor incepe astazi, cu o ceremonie care se va desfasura pe Stadionul National al Chinei. Ceremonia, va incepe la ora Romaniei 14:00 si va fi transmisa la TVR si Eurosport De la eveniment vor lipsi conducatori din Australia, Belgia, Canada, Danemarca, Estonia,…

- Abia peste 10-15 ani poate spera Romania la o noua medalie olimpica la Jocurile Olimpice de iarna, si asta doar in conditiile in care in urmatorii 4-5 ani va investi in infrastructura si in cluburile de copii si juniori, a declarat ministrul Sportului, Eduard Novak, intr-un interviu acordat AGERPRES,…

- Romania dorește sa organizeze ediția de iarna a Jocurilor Olimpice din 2028, a anunțat astazi Guvernul Romaniei. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a marți, la Palatul Victoria, o intrevedere cu oficiali ai Comitetului Olimpic și Sportiv Roman. La intalnire au participat președintele COSR, Mihai Covaliu,…

- Ministrul Tineretului și Sportului din Romania, Eduard Novak, a declarat, joi, ca spera ca sportivi romani sa obtina rezultate bune la Jocurile Olimpice de Iarna din Beijing si ca va fi alaturi de ei. Oficialul roman și-a anunțat prezența in Beijing dupa ce Comitetul Olimpic Roman a anuntat lista sportivilor…

- Cu trei saptamani inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de iarna, Romania nu știe inca daca și cu ce sportivi va merge la Beijing, in China. Calificarile pentru Jocurile Olimpice de Iarna se incheie duminica, iar șanse sa ajunga la olimpiada sunt mai mulți sportivi din loturile de biatlon, patinaj…

- A inceput numaratoarea inversa pentru Jocurile Olimpice de iarna 2022, gazduite de China. Au ramas mai putin de o suta de zile pana la Olimpiada de iarna. In conditiile pandemiei COVID, autoritatile chineze iau masuri draconice pentru a preveni aparitia infectarilor.