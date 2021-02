Stiri pe aceeasi tema

- Care este greșeala imensa fac mulți romani care sunt adepții folosirii cuptorului cu microunde? Ce alimente și in ce recipiente nu trebuie sa incalzeși niciodata? Iata ce trebuie sa știi! Ce greșeli faci cand vine vorba de cuptorul cu microunde? Nu trebuie sa incalzești asta niciodata Americanii au…

- Și alimentele sanatoase ingrașa, daca nu știm cat și cum sa le mancam. Cum fructele pot fi un pericol pentru silueta și sanatate daca sunt consumate seara sau in cantitați mari, așa și branzeturile sunt pe lista alimentelor care ne ingrașa, poate chiar mai mult decat ceafa de porc, daca le consumam…

- Cartoful, cel puțin in ceea ce privește sfera nutriționala, este cunoscut de mulți ca fiind inamicul dietelor. Nimic mai fals. Daca este consumat cu moderație și pregatit cu atenție, alaturat de alimente care sa-l completeze perfect, leguma are un efect benefic asupra organismului nostru. Un alt lucru…

- Jade Youngman nu a mai consumat fructe de la varsta de 3 ani, iar in ultimii 23 de ani a mancat doar mancare procesata. Mulți ar spune ca este pretențioasa, insa femeia susține ca nu este deloc așa.

- Peste 4 zile, toți romanii vor sarbatori cu mare fast trecerea dintre ani. Așa ca azi vom vorbi despre cum se racește șampania corect, de fapt. Dupa cum prea bine știți, este o bautura mai rafinata care necesita o atenție mai deosebita. Cum se racește șampania corect, de fapt Una dintre bauturile care…

- Ar fi minunat daca vremea ar fi insorita pentru a ne ajuta la uscatul rufelor afara, pe sarma. Dar in condițiile date, cele mai multe gospodine aleg sa usuce rufele in casa. Singura probema este ca acest banal gest poate fi o cauza de imbolnavire. Uscarea rufelor in casa prezinta un risc pentru sanatate…

- Deși ai senzația ca stau mai bine la rece și ca le protejezi de caldura sau alte lucruri care ar putea sa le dea un minus de prosperitate, unele alimente NU se țin niciodata la rece. Greșeala aceasta e facuta de mulți romani. Ce produse trebuie ținute la temperatura camerei pentru un gust mai clar?…

- Sucurile naturale produse de familia BUNDA din Boțești, sanatate la pahar! Bazinul pomicol din zona Topoloveniului este binecunoscut nu doar in județ, ci chiar in intrega țara.Oamenii harnici și pricepuți intr-ale livezilor au reușit, an dupa an, sa mențina vie tradiția livezilor incarcate de rod și…