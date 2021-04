Becali vrea să facă schimb de echipe Pandurii au ratat o ocazie imensa de a obtine o victorie acasa cu Steaua. ;ao bine de o repriza elevii lui Grigoras au facut ce au vrut cu Steaua, dar au marcat doar o singura data prin Stromajer in timp ce Lemnaru a fost campionul ratarilor. Stelist... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

