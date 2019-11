Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Biroului Electoral Central vor anunța joi, de la ora 13.00, rezultatele finale ale alegerilor prezidențale. Ceremonia de validare a celui de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis de catre Curtea Constituționala a Romaniei va avea loc la ora 16.00. Potrivit rezultatelor provizorii din…

- Curtea Constituționala va valida joi al doilea mandat al președintelui Klaus Iohannis. Ședința are loc astazi, de la ora 16, iar la aceasta va participa premierul Ludovic Orban alaturi de alți membri ai Guvernului.Evenimentul va avea loc la Palatul Parlamentului, reiese din agenda oficiala afișata pe…

- Biroul Electoral Central va anunta cel mai probabil astazi rezultatele finale ale alegerilor prezidentiale, turul al doilea. Pana acum au fost centralizate rezultatele din 99,67% din sectii. Klaus Iohannis este castigatorul scrutinului cu 65,88% din voturi. Victorie clara a presedintelui Klaus Iohannis…

- EXIT POLL IRES ALEGERI PREZIDENTIALE 2019, TURUL 2 (ora 20). Klaus Iohannis, candidatul sustinut de PNL, a fost votat de 66.5%, in timp ce candidatul PSD Viorica Dancila a primit 33.5% din voturile exprimate. EXIT POLL CURS-AVANGARDE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 IRES anunța ca exit-poll-ul realizat…

- Ludovic Orban a fost intrebat vineri, la Brasov, ce sanse ii da candidatului Viorica Dancila la alegerile prezidentiale. ”Sanse zero”, a raspuns Orban. Apoi a completat: ”Si asa e prea mult pentru ea ca a ajuns in turul doi”. CCR a validat, vineri, rezultatele primului tur al alegerilor…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a declarat, duminica seara, ca obiectivul PNL a fost obtinerea unui scor de peste 40 la suta pentru candidatul Klaus Iohannis in primul tur al alegerile prezidentiale. "In turul al doilea, in mod evident depinde cu cine intra in turul al doilea,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca premierul desemnat, Ludovic Orban, nu are nicio șansa sa primeasca votul de incredere al Parlamentului. Fifor anunța faptul ca PSD va sesiza Curtea Constituționala, in cazul in care președintele Klaus Iohannis va veni și a doua oara cu aceeași nominalizare,…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca premierul desemnat, Ludovic Orban, nu are nicio șansa sa primeasca votul de incredere al Parlamentului. Fifor anunța faptul ca PSD va sesiza Curtea Constituționala, in cazul in care președintele Klaus Iohannis va veni și a doua oara cu aceeași nominalizare,…