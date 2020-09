BEC a respins cererea Ministerului de Interne de prelungire a votului după ora 21:00 Potrivit unor surse, prelungirea votarii a fost respinsa deoarece aceasta posibilitate este prevazuta de legea 208 din 2015, care reglementeaza alegerile parlamentare, pe cand alegerile locale sunt guvernate de legea 115 din 2015, act normativ care nu prevede posibilitatea prelungirii scrutinului. „Tinand cont de ingreunarea exercitarii votului pentru respectarea masurilor de protectie sanitara, va adresam rugamintea sa analizati si sa dispuneti posibilitatea prelungirii votarii dupa ora 21.00, acolo unde exista persoane care asteapta in proximitatea localului sectiei de votare”, cerea MAI,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

