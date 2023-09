Stiri pe aceeasi tema

- Bebelușul lui Khadija nici macar nu are un nume, dar prima sa casa este un cort pe marginea drumului. S-a nascut cu doar cateva minute inainte de cutremurul mortal care a lovit Marocul in noaptea de vineri spre sambata, insa ea și mama sa au trebuit sa paraseasca spitalul de teama replicilor, scrie…

- O femeie a nascut o fetița cu doar cateva minute inainte de cutremurul devastator din Maroc. Mama și bebelușul erau in spitalul din Marrakech in momentul seismului. Nu au suferit rani, iar medicii, dupa o evaluare medicala, le-au externat de teama unor replici, scrie BBC.

- Marocul isi plange mortii in urma seismului devastator produs in noaptea de vineri spre sambata la sud-vest de orasul Marrakech, in care si-au pierdut viata peste 2.000 de persoane, potrivit ultimului bilant oficial, relateaza duminica AFP, conform Agerpres.Seismul cu magnitudinea de 7, conform Centrului…

- Maroc a fost lovit e un cutremur teribil vineri dimineața, de 6,8 grade pe scara Richter. Mai multe orașe au fost afectate, printre care și Marrakesh. Presa internaționala informeaza ca sunt sute de morți și raniți și refugiați, dar și straini care vor cu disperare sa paraseasca repede Marocul. ...

- Seismul devastator ce a facut sambata cel putin 820 de morti in Maroc a dat naștere anunțurilor de solidaritate din partea mai multor țari din lume, relateaza AFP. Potrivit celui mai recent bilanț al victimelor seismului, numarul morților a crescut la 820 iar cel puțin 672 de persoane sunt ranite.…

- Odata cu devastatorul cutremur care a lovit Marocul, Romania se mobilizeaza și se pregatește sa ofere asistența și sprijin. Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj profund de solidaritate și compasiune, reacționand la tragedia care a șocat pe toata lumea.

- Potrivit unui bilanț oficial provizoriu, cutremurul puternic care a lovit Marocul in cursul nopții de vineri spre sambata dimineața a facut aproape 300 de morți, iar alte peste 150 de persoane au fost ranite in urma seismului care a avut magnitudinea de 6,8.

