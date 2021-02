Stiri pe aceeasi tema

- Bebelusul in varsta de o luna si jumatate care a intrat in stop cardio-respirator duminica, 31 ianuarie, in timp ce era botezat la o biserica din Suceava, a murit luni dimineata, 1 februarie.

