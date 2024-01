Bebeluș venit pe lume cu patru rinichi, o anomalie extrem de rară In urma cu cateva luni, in Brazilia, o fetița, Isis, a venit pe lume prematur, cu patru rinichi, o anomalie congenitala extrem de rara. Așa cum relateaza presa locala și New York Post, dupa o intervenție chirurgicala, cand Isis avea numai cinci luni, medicii au confirmat aceasta anomalie. Potrivit medicilor, rinichii in plus ar fi consecința divizarii anormale a cordonului nefrogen de pe peretele embrionului in timpul sarcinii. Astfel, rinichiul superior drept a fost indepartat dupa ce o obstrucție a provocat acumularea de urina. Aceasta provoca o creștere a dimensiunii rinichiului, creand o presiune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

