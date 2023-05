Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai intensa ediție UNTOLD de pana acum vine cu un line-up pe masura. Bebe Rexha, French Montana, Ava Max și Eric Prydz sunt doar cateva dintre numele care vin pentru prima data in Romania, la UNTOLD. In line-up-ul ediției din acest an mai urca: FERG, WizTheMc, Years & Years, Alok, Topic, Zhu, Steve…

- Muzica da viata, iar prin campania BLOOD NETWORK o poti da mai departe Organizatorii festivalurilor UNTOLD si Neversea dau startul celei mai longevive initiative de donare de sange din Romania, BLOOD NETWORK, care a ajuns, in acest an, la a 9 a editie. De la inceputul campaniei au fost salvate peste…

- Festivalul UNTOLD, care reuneste la fiecare editie sute de mii de spectatori, ii va aduce si in acest an pe scena pe unii dintre cei mai buni DJ-i ai momentului.Organizatorii festivalului, care va avea loc intre 3 si 6 august, pe Cluj-Arena, anunta prezenta lui Martin Garrix, a lui David Guetta, Armin…