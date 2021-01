Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Institutului ”Marius Nasta” din Bucuresti, Beatrice Mahler, a tras un semnal de alarma privind persoanele infectate cu noul virus, dar care nu se prezinta la medici, iar motivul principal este stigmatul. Mahler afirma ca, in lipsa unor anchete epidemiologice, s-ar putea ajunge la un nou…

- Inca doua cazuri cu tulpina SARS-CoV-2 in varianta B.1.1.7 descrisa in Marea Britanie, cu transmisibilitate crescuta, au fost secvențiate la INBI „Matei Balș”. Ambele cazuri sunt din București. Nici una dintre cele doua persoane nu a calatorit in afara țarii. Pacienții sunt in stare generala buna, se…

- "La Marius Nasta, vaccinul a fost primit de 220 angajati in prima zi, ulterior alti 80 de angajati s-au vaccinat in cea de-a doua zi de vaccinare. In momentul de fata, avem 300 de persoane vaccinate. Vaccinul a fost asteptat de toti cei care lucram de atatea luni cu acesti pacienti atat de bolnavi,…

- Managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler, atrage atenția ca testarea antigen a ajuns un fenomen in Romania. Astfel, oamenii care știu ca sunt bolnavi se testeaza cu antigen și nu mai vin la spital pentru confirmare, ceea ce influențeaza realitatea privind transmiterea comunitara a virusului,…

- Un caz cu noua tulpina a coronavirusului a fost inregistrat in Ucraina, in Transcarpatia, regiune care se invecineaza cu țara noastra la nord. Pacientul este un barbat din care muncește in Cehia și care s-a vindecat deja. Totuși, iar in regiune ar fi fost inregistrate mai multe astfel de cazuri. Specialiștii…

- Situația in Romania este disperata, iar medicii au ajuns la capatul puterilor. Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta” din București avertizeaza cu privire la perioada extrem de grea pe care o traversam. Medicul exclude orice propunere de relaxare a masurilor, oferind toate argumentele…

- Alte 1174 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 7 cazuri este de import (Romania-3, Marea Britanie-1, Turcia-1, Federația Rusa-1, Austria-1).