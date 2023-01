Beat și fără permis, s-a răsturnat cu ATV-ul pe un drum național în Mihăilești Un barbat de 55 de ani din Mihailesti, judetul Giurgiu, este cercetat pentru mai multe infracțiuni, printre care vatamare corporala din culpa sau conducerea unui autovehicul fara a poseda permis de conducere și sub influenta bauturilor, dupa ce s-a rasturnat cu ATV- ul pe DN 6, in Mihailesti ”Politistii din cadrul IPJ Giurgiu au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe DN 6, in orasul Mihailesti, a avut loc un eveniment rutier, in care a fost implicat un autovehicul. Din primele cercetari a reiesit faptul ca, un barbat, de 55 de ani, din orasul Mihailesti, judetul Giurgiu, a condus un autovehicul,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 55 de ani din localitatea Mihailesti, judetul Giurgiu, este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, conducerea unui autovehicul fara a poseda permis de conducere, conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante…

- Eveniment Accident mortal pe E70 / Un tanar și-a pierdut viața dupa ce autoturismul pe care-l conducea s-a rasturnat noiembrie 30, 2022 16:58 Miercuri, 30 noiembrie, ora 15.52, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca pe E 70,…

- Azi-noapte, in jurul orei 03.25, polițiștii Biroului Rutier Dej au interceptat in trafic, pe strada Luceafarului din municipiu, un autovehicul condus de un tanar de 26 de ani, din Dej. In urma verificarilor, polițiștii au constatat ca acesta nu poseda permis de conducere, iar fiind testat cu aparatul…

- Un barbat, in varsta de 34 de ani, a condus un autoturism pe DJ 693 dinspre Orțișoara catre Barateaz, iar in localitatea Calacea, intr-o curba periculoasa la dreapta, a pierdut controlul direcției de mers și a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un stalp. In urma impactului, conducatorul…

- Gigi Becali a fost calcat de hoți, conform unor surse judiciare citate de Agerpres. Politistii orasului Voluntari au fost sesizati prin apel 112 de catre un barbat ca vineri i-au fost sustrase trei oi care se aflau la pasunat pe un teren extravilan din apropierea Bd. Pipera – Voluntari, judetul Ilfov.…

- Un barbat, in varsta de 46 de ani, a condus un tractor pe un teren agricol, aflat langa DN6, sensul de mers spre Lugoj, iar la un moment dat a patruns pe DN 6 cu intenția de a-l traversa, intrand in coliziune cu un microbuz condus de un barbat, in varsta de 48 de ani, care se deplasa regulamentar spre…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 33 de ani, din Alba Iulia, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de punerea in circulație sau conducerea unui vehicul neinmatriculat și conducerea unui autovehicul…

- Un barbat in varsta de 69 de ani din comuna Oiancu, judetul Giurgiu, este cercetat penal dupa ce s-a rasturnat cu un tractor pe un drum din localitate, potrivit Agerpres.Politistii au constatat ca tractorul nu era inmatriculat, iar barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule,…