- Un tanar din Avrameni conducea tractorul pe drumurile comunei fara a avea permis. Polițiștii au pus capat aventurii Luni, polițiștii din cadrul Postului de Poliție Avrameni au oprit pentru control, pe drumul național D.N. 29, in comuna Avrameni, un tractor condus de un tanar, de 28 de ani, din aceeași…

- O tanara in varsta de 23 de ani, din Poșta Calnau, s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat o mașina și s-a plimbat cu ea prin localitate, deși nu avea permis de conducere. „Polițiștii au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de furt in scop de folosința și conducerea unui autovehicul…

- Un accident rutier a avut loc in Salva. Un tractor s-a rasturnat, iar cei doi pasageri aflați alaturi de șofer au fost raniți. Problema e ca cel ce conducea tractorul nici nu avea permis. Un apel la 112 solicita intervenția salvatorilor in Salva. Un tractor s-a rasturnat, iar cele trei persoane implicate…

- Polițiștii buzoieni au intocmit șase dosare penale in week-end pentru savarșirea infracțiunilor de conducerea unui autovehicul neinmatriculat, conducerea unui vehicul fara a deține permis de conducere, conducerea de pe drumurile publice a unui vehicul cu permis de conducere suspendat, dar și pentru…

- Un clujean beat și fara permis a furat o mașina de pe strada Nadașel. Barbatul a condus-o cu viteza și a intrat cu ea intr-un gard și intr-o conducta de gaz. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat in varsta…

- Zilele trecute, in cadrul activitaților specifice desfașurate in trafic de polițiștii buzoieni au decis sa ia masura reținerii pentru 24 de ore a doi dintre șoferii prinși la volan sub influența bauturilor alcoolice. In ambele cazuri, s-a constatat ca barbații nu dețineau permis auto. Biroul de Presa…

- Doi barbați, in varsta de 49, respectiv 50 de ani, au fost reținuți de polițiști dupa ce s-au urcat la volan deși consumasera bauturi alcoolice și, mai mult, nu aveau nici permis de conducere. In ziua de 13 mai Polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Maracineni au depistat un barbat in varsta…