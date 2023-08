Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile vineri, 11 august, in intrervalul orar 09.00 – 14.00, in Baia Mare, str. Banatului, str. Granicerilor nr. 100, 102, 104, 106, 108, str. Melodiei nr. 1, 3, 5, 7, 9, din cauza unei conducte sparte. Echipele de intervenție sunt la fața…

- Code for Romania a anuntat, joi, ca a dezvoltat prima aplicatie din Romania care le permite persoanelor institutionalizate sa raporteze abuzurile. Potrivit unui comunicat al organizatiei transmis AGERPRES, aplicatia mobila ‘Ceasul Bun’ este destinata persoanelor cu dizabilitati intelectuale si/sau psihosociale…

- MAI anunta ca luni au fost emise 21 de mesaje de avertizare referitoare la prezenta ursilor in zona localitatilor, cele mai multe in judetul Harghita. "La nivel national, au fost transmise 21 de mesaje de avertizare a populatiei prin intermediul sistemului RO-ALERT, pentru semnalarea prezentei animalelor…

- Mai multe persoane au identificat posibile scurgeri de informații cu datele de identificare ale celor care s-au inscris in programul „Casa Verde Fotovoltaice", dupa ce au fost contactate de firme care le ofereau diferite servicii. Oamenii au sesizat Administrația Fondului pentru Mediu, care a anunțat…

- Papa Francisc si-a confirmat joi prezenta la inceputul lunii august la „Zilele Mondiale ale Tineretului” (JMJ) de la Lisabona, in pofida problemelor sale de sanatate, relateaza AFP. „Unii cred ca din cauza bolii nu pot veni, insa medicul mi-a spus ca pot, asa ca voi fi alaturi de voi!”, a declarat intr-un…

- Liberalul Volker Reiter, membru al Consiliului Local Sighișoara, a explicat, in urma cu cateva zile, motivul pentru care nu a votat "pentru" proiectul de hotarare care viza aprobarea Calendarului manifestarilor cultural-artistice organizate in municipiul Sighișoara și susținute din bugetul local in…

- ENGIE Romania lanseaza noua aplicație de mobilitate electrica e-XPLORE EV și vine sprijinul celor care ȋsi doresc sa contribuie la decarbonizarea transportului și, implicit, la un viitor sustenabil. Aplicația ofera multiple beneficii persoanelor care doresc sa se bucure de confort și flexibilitate in…

- Una dintre cele mai recente informații din categoria fake news dezvaluia o așa-zisa explozie la Pentagon. Informația era insoțita de o fotografie in care s-ar fi vazut un nor de fum, in apropiere de sediul central al Pentagonului. Imaginea a inceput sa circule pe Twitter in dimineața zilei de 22 mai…