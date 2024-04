Descoperă Argeșul în aplicația Argeș Ghid App! Descopera Argeșul in aplicația Argeș Ghid App! Turiștii care vor sa descopere județul Argeș vor putea gasi informații și destinații in aplicația pentru telefon Arges Ghid. In urma unei colaborari incheiate intre Consiliul Județean Argeș și administratorii Argeș Ghid App, in aplicație sunt afișate informații despre atracțiile turistice, sugestii de petrecere a timpului liber, recomadari […] Articolul Descopera Argeșul in aplicația Argeș Ghid App! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Turiștii care vor sa descopere județul Argeș vor putea gasi informații și destinații in aplicația pentru telefon Arges Ghid, dupa cum au precizat miercuri, 3 aprilie, in cadrul unei conferințe de presa, Adrian Bughiu, vicepreședinte al Consiliului Județean, și Denisa Vlaicu. In urma unei colaborari…

- In data de 28 martie, la Teatrul Alexandru Davila, a avut loc importantul eveniment Gala Excelenței in Argeș, in cadrul careia s-a desfașurat premierea celor mai bune rezultate in randul membrilor comunitațiilor argeșeni din diferite domenii. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Argeș.…

- Eveniment la Muzeul Județean Argeș: 20 de ani de la aderarea la NATO Cu prilejul aniversarii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la Alianța Nord-Atlantica, Muzeul Judetean Arges, instituție finanțata de Consiliul Judetean Arges, va organiza expoziția foto-documentara „Armata Romaniei, evoluție și transformari”,…

- O alta investiție ce a fost realizata de Consiliul Județean Argeș de data aceasta prin Regia de Drumuri. Drumul Județean 704E Bascovele – Ursoaia din comuna Cotmeana. Lucrarile la acest drum, care are o lungime de 4,5 kilometri, sunt finalizate. Ele cuprind și accesul la proprietați, un zid de sprijin…

- Ion Minzina: Punem sanatatea argeșenilor pe primul loc! Sistemul de sanatate din județul #Argeș se schimba radical, odata cu investițiile cu fonduri europene, guvernamentale și județene pentru reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Spitalelor de Urgența și de Pediatrie din Pitești. Consiliul…

- Consiliul Județean va implementa noi proiecte de infrastructura la Muzeul Județean Argeș La Muzeul Județean, Consiliul Județean Argeș va implementa alte doua proiecte pentru reamenajarea curții interioare și pentru punerea in valoare a ruinelor Schitului Buliga, aflate in spatele cladirii, a anunțat…

- Adrian Bughiu: Avand in vedere echipa de conducere de la Consiliul Judetean Arges, echipa de parlamentari PSD, de primari și de consilieri locali și județeni, vom avea rezultatele scontate Adrian Bughiu, vicepreședinte al Consiliului Județean și al PSD Argeș, a fost intrebat la Politikia.ro daca PSD…

- Locul din Romania care are un peisaj de basm in luna ianuarie. Ninsorile și gerul au pus stapanire pe Romania , in ultimele zile. Insa, aceste fenomene au și o parte buna daca vorbim de priveliștea creionata de natura in anumite zone. Locul din Romania care are un peisaj spectaculos De exemplu, o imagine…