Stiri pe aceeasi tema

- Povestea vietii de zi cu zi a romanilor care au trait in deceniile de dupa Al Doilea Razboi Mondial si pana in 1989 va fi spusa de peste 100 de exponate la Muzeul Amintirilor din Comunism (MAdC), care va fi inaugurat la Brasov, in 1 aprilie. Colectia permanenta a MAdC va prezenta fotografii, obiecte…

- Muzeul Amintirilor din Comunism se va deschide incepand din 1 aprilie 2022, la Brașov. Vor fi expuse peste 100 de obiecte și marturii personale, fragmente din viața cotidiana a romanilor din timpul perioadei comuniste.

- Povestea vietii de zi cu zi a romanilor care au trait in deceniile de dupa Al Doilea Razboi Mondial si pana in 1989 va fi spusa de peste 100 de exponate la Muzeul Amintirilor din Comunism (MAdC), care va fi inaugurat la Brasov, in 1 aprilie.

- Povestea vietii de zi cu zi a romanilor care au trait in deceniile de dupa Al Doilea Razboi Mondial si pana in 1989 va fi spusa de peste 100 de exponate la Muzeul Amintirilor din Comunism (MAdC), care va fi inaugurat la Brasov, in 1 aprilie. Colectia permanenta a MAdC va prezenta fotografii, obiecte…

- Muzeul Amintirilor din Comunism se va deschide incepand din 1 aprilie 2022, in fostul Hotel Capitol din Brasov. Vor fi expuse peste 100 de obiecte si marturii personale, fragmente din viata cotidiana a romanilor din timpul perioadei comuniste, anunta organizatorii, relateaza News.ro. Fii la…

- Povestea vietii de zi cu zi a romanilor care au trait in deceniile de dupa Al Doilea Razboi Mondial si pana in 1989 va fi spusa de peste 100 de exponate la Muzeul Amintirilor din Comunism (MAdC), care va fi inaugurat la Brasov, in 1 aprilie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un roman stabilit in Finlanda i-a scris prietenului sau din tara cum a decurs intalnirea sa cu reprezentantii Fiscului, dupa ce uitase sa plateasca niste taxe. Finlandezul de origine romana a facut si o comparatie cu o patanie asemanatoare din Romania O vorba a americanilor spune ca „de moarte si de…

- Un nou magazin emblematic se va deschide in București spre sfarșitul acestui an și va marca intrarea grupului Primark pe cea de-a 15-a piața Primark, retailerul internațional, și-a anunțat astazi planurile de lansare in Romania prin deschiderea primului magazin in București, localizat in centrul comercial…