Bd. Decebal a fost redeschis, dar nu si pentru autobuze

Stiri pe aceeasi tema

- 500.000 de mucuri de țigara au fost colectate in primele 2 luni de la debutul programului pilot al campaniei ALEGE ASUMAT UN ORAȘ CURAT, demarat de British American Tobacco in parteneriat cu Primaria Sectorului 3 al Capitalei și Green Academy. In premiera in Romania, mucurile de țigara colectate…

- Proiectul national "Nascut pentru sport", initiat de Asociatia Junior Sport, a fost lansat oficial, miercuri, in cadrul unui eveniment la care au participat printre altii fosti mari sportivi ai Romaniei precum Elisabeta Lipa, Alina Dumitru, Helmuth Duckadam si Valeria Racila. Una dintre…

- Mormantul lui Michel de Montaigne (1533 - 1592), de la Muzeul Aquitaine din Bordeaux, Franța, va fi redeschis saptamana aceasta, pentru a autentifica ramașițele pamantești ale filosofului, potrivit francetvinfo.fr, anunța MEDIAFAX.Anunțul a fost facut de primaria orașului Bordeaux, luni.…

- Constructorul parcarii de sub Bulevardul Decebal sustine ca nu va putea deschide circulatia pe sosea mai devreme de inceputul lunii decembrie. Asta, desi administratia locala promitea ca pe bulevard se va circula inca de la jumatatea lunii trecute. La finalul anului 2018, Primaria Sectorului…

- Acestia au facut deja planuri pentru a duce ultima statie de metrou direct in Comuna Berceni care din pacate nu are nici un metru de infrastructura modernizat. Mai mult decat atat, marea lucrare a celor de la PS4 si Metrorex trebuie sa treaca exact pe sub Centura Bucuresti care se afla…

- Anunțata inca de la sfarșitul saptamanii trecute, redeschiderea Podului Dragalina, aflat in șantier de peste un an, a avut loc, luni, in jurul pranzului. The post Podul Dragalina din Timisoara, redeschis doar pentru mașini. Ce s-a intamplat appeared first on Renasterea banateana .

- 60 de tineri cu dizabilitati, beneficiari ai sistemului de asistenta sociala al DGASPC Sector 2, au petrecut o saptamana la munte, in statiunea Praid din judetul Harghita. Primaria Sectorului 2, prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2, a organizat, in perioada 12-19…