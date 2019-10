BCR revine pe plus după primele 9 luni, dar profitul a fost sever afectat de provizionul constituit pentru Banca pentru Locuințe ​​BCR, numarul doi din piața bancara locala a realizat în primele 9 luni un profit net de 348,8 milioane de lei (73,6 mil. euro), o treime din profitul net obținut în aceeași perioada a anului trecut. Motivul e legat de constituirea provizionului uriaș pentru Banca pentru Locuințe, de peste 150 de milioane de euro. Dupa pierderea înregistrata în primul semestru al anului (de peste 4 milioane de euro), banca a reușit sa treaca pe verde la 9 luni, dar își vede rezultatele afectate de decizia Înaltei Curți în procesul Bancii pentru Locuințe.



În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank a devenit actionar principal la Raiffeisen Banca pentru Locuinte, iar noul nume al bancii este, incepand de miercuri, Aedificium Banca pentru Locuinte, informeaza un comunicat remis miercuri AGERPRES.Citește și: Veriga lipsa a fost gasita! Legatura dintre Dan Barna și serviciile…

- Potrivit sursei citate, in aceasta vara, Raiffeisen Bank a devenit actionar principal, cu o participatie de 99,9993%, la Raiffeisen Banca pentru Locuinte si a decis sa schimbe logo-ul si denumirea bancii. "Necesitatea modificarii identitatii vizuale si a numelui au aparut odata cu modificarea…

- Noul sezon al Ligii Nationale de handbal masculin a debutat saptamana aceasta cu 7 partide disputate, doua fiind transmise in direct de TVR. In prima etapa, s-au inscris 349 de goluri, iar media a fost de 49,8 de reusite pe meci.

- Peste 43.500 de candidati s-au inscris la sesiunea august-septembrie a examenului de Bacalaureat, care incepe miercuri, cu probele scrise. Primele rezultate se vor afisa in 3 septembrie. Potrivit Ministerului Educatiei Nationale (MEN), peste 43.500 de candidati s-au inscris in vederea sustinerii…

- Peste 43.000 de candidați s-au inscris pentru a susține probele din a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2019. Prima proba are loc miercuri, 21 august, a anunțat Ministerul Educației Naționale. Din datele transmise de inspectoratele școlare județene reiese ca peste 28.700 de candidati provin din…

- Peste 240 de autovehicule au fost depistate de polițiștii bistrițeni, in primele patru zile ale lunii august, efectuand transporturi ilegale de persoane, contra-cost. In aceste zile, oamenii legii au verificat peste 21.000 de autovehicule și 13 societați comerciale și au aplicat peste 4.000 de amenzi.…

- Oradea va pierde finantari europene de 40 milioane de euro pentru sase proiecte, ca urmare a deciziei Autoritatii de Management din Ministerul Dezvoltarii de a limita la 100% gradul de contractare a proiectelor finantate prin Programul Operational Regional.

- ​Profitul net al Grupului BRD a atins 787 milioane RON in semestrul I 2019, potrivit unei informari tarnsmise de banca. Rentabilitatea capitalurilor proprii a atins 20,9% in semestrul I 2019 (in comparatie cu 21,6% in semestrul I 2018). Banca avea la 30 iunie 2019 un numar de 699 unitați în țaraa…