Banca Comerciala Romana (BCR), unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Romania, listeaza miercuri o noua emisiune de obligațiuni verzi, in valoare de 702 milioane lei, sub simbolul bursier BCR27A.

- ”Volatilitatea din pietele de capital internationale s-a manifestat si in Romania, pe masura ce investitorii au reanalizat riscurile generate de actualul context. Astfel, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), au fost realizate luna trecuta mai multe tranzactii ca numar fata de mai 2021, insa pe fondul…

Coaliția de guvernare a decis luni seara lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice de "Sprijin pentru Romania", masuri care se vor aplica de la 1 iulie:

- Investitorii la bursa vor plati impozit pe castig din tranzactii de numai 1- pentru detinerile de peste un an si 3- pe cele mai mici de un an, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a adoptat un proiect de lege pentru scaderea acestei taxe de la 10-. Un consultant fiscal sustine ca aceasta masura introduce…

- Chimcomplex, cel mai mare combinat chimic producator de polioli din Europa de Est, a inregistrat in primul trimestru un profit net de 72,75 milioane lei, mai mic cu 38,4%, si afaceri de 612,36 milioane lei, in crestere cu 23,2%, potrivit rezultatelor companiei publicate la Bursa de Valori Bucuresti…

- ARIR , singura asociație specializata in Relația cu Investitorii din Romania, o comunitate a companiilor listate la Bursa de Valori București (BVB), anunța publicarea metodologiei VEKTOR in baza careia va fi evaluata pentru prima data in acest an interacțiunea companiilor incluse in BET AeRO cu investitorii.…

- OMRO IFN, una dintre primele instituții de microfinanțare din Romania, iși continua finanțarea prin Bursa de Valori București și listeaza astazi, 10 mai, o noua emisiune de obligațiuni. Obligațiunile in valoare de 10 milioane de lei sunt disponibile la tranzacționare sub simbolul bursier OMRO26. Prima…

- Obligațiunile emise de Municipiul București prin Primaria Municipiului București (PMB) intra astazi la tranzacționare pe Piața Reglementata a Bursei de Valori București (BVB). PMB revine la bursa cu o noua emisiune de obligațiuni municipale, a 6-a emisiune incepand cu anul 2015. In luna aprilie 2022,…