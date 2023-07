Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan s-a calificat sambata, 22 iulie, in finala turneului BCR Iasi Open, de categorie WTA 125, dupa ce a invins-o pe Raluka Serban, o jucatoare romana care reprezinta Cipru, in trei seturi, cu scorul de 6-3, 4-6, 6-3, informeaza Agerpres.Bogdan (30 ani, locul 49 WTA), campioana en titre si a doua…

- Joi a fost o zi perfecta pentru reprezentantele Romaniei la BCR Iași Open. Irina Begu și Ana Bogdan, principalele doua favorite ale turneului, au obținut calificarea in sferturi și vor juca, vineri, pentru un loc in semifinale. Totodata, avem și o pereche romaneasca in semifinale la dublu, principalele…

- Irina Begu și Ana Bogdan s-au calificat in sferturi la BCR Iași Open. Irina Bara și Monica Niculescu, semifinaliste la dublu Zi perfecta pentru romance la BCR Iași Open! Irina Begu și Ana Bogdan, principalele doua favorite ale turneului, au obținut calificarea in sferturi, iar principalele favorite…

- Anca Todoni si Andreea Prisacariu au pierdut meciurile sustinute miercuri, in optimile de finala ale turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro. Dupa un meci spectaculos, intins pe durata a doua ore și 40 de minute, Anca Todoni a cedat in trei seturi, scor 7-5, 3-6,…

- Astazi debuteaza turneul WTA 125 BCR Iași Open, unul din cele mai bine cotate turnee de tenis din Romania. Competiția se va desfașura pana la 23 iulie, la Baza Sportiva de la Ciric. Directorul de comunicare al evenimentului, Maria Tudor, a declarat ca in programul primei zile figureaza și trei romance.…

- Jucatoarea romana de tenis Andreea Mitu a pierdut, vineri, finala de dublu a turneului ITF de la Montpellier (Franta), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, si s-a retras din sferturile de finala la simplu, anunța Agerpres.Mitu, venita din calificari la simplu, a declarat forfait inaintea meciului…

- Irina Begu, Sorana Cirstea, Jaqueline Cristian și Ana Bogdan vor evolua joi la Grand Slam-ul de la Wimbledon, serios afectat din cauza vremii nefavorabile. Gabriela Rus și Monica Niculescu vor debuta abia vineri, ambele in proba de dublu, alaturi de Vlad

- Echipa naționala de Billie Jean King Cup a Romaniei va infrunta Serbia, in luna noiembrie, intr-o intalnire care conteaza pentru menținerea in elita mondiala. „Tricolorele” se vor lupta cu vecinele din Serbia pentru a obține din nou biletul in calificarile turneului final BJK Cup de anul viitor! Romania…