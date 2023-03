Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia de baza in zona euro va ramane la un nivel ridicat pe termen scurt, astfel ca o majorare a dobanzii de politica monetara cu 50 de puncte de baza in luna aceasta este din ce in ce mai sigura, a declarat presedintele BCE, Christine Lagarde pentru grupul media spaniol Vocento, transmite Reuters.…

- Banca centrala a Turciei a redus joi rata dobanzii de politica monetara cu 50 de puncte de baza, pana la 8,5%, așa cum era de așteptat, in urma cutremurului devastator care a ucis peste 43.000 de persoane in sudul Turciei in aceasta luna, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Inflatia rapida din zona euro va afecta in timp finantele publice, se arata intr-un studiu publicat luni de Banca Centrala Europeana (BCE), desi unii analisti sustineau ca guvernele ar putea profita, deoarece datoria este la un nivel ridicat si cresc veniturile din taxe, transmite Reuters.

- Porivit analiștilor, banca centrala are 2 scenarii, fie majoreaza din nou dobabda cheie, fie o menține la nivelul anterior. Mai probabila este cea de-a 2-a varianta, mai ales ca dobanzile la creditele luate de persoane fizice a atins pragul de suportabilitate, potrivit analistului Adrian Negrescu. La…

- Romanii cu credite in euro vor simți, in cel mai scurt timp, o noua crestere a ratelor. Intr-un efort de-a reduce inflatia din zona euro și atenuare a efectelor recesiunii, Banca Centrala Europeana a hotarat sa majoreze, din nou, dobanda de referinta cu jumatate de punct procentual. Situația nu se oprește…

- Banca Centrala Europeana (BCE) urmeaza sa majoreze dobanda de politica monetara cu 0,50 de puncte procentuale, atat in februarie, cat si in martie si va continua sa majoreze dobanzile in lunile urmatoare, a declarat Klaas Knot, membru al consiliului de conducere al BCE, intr-un interviu acordat duminica…

- Decizia Chinei de a-si redeschide economia va creste inflatia in Europa, deoarece ambele concureaza pentru mai multa energie, a declarat vineri presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…