Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia ar putea fi o problema care nu va disparea, fiind mai probabil sa persiste si sa conduca la o criza in anii viitori, potrivit unui avertisment al economistilor bancii germane Deutsche Bank, transmite CNBC, conform news.ro. Intr-o estimare care depaseste cu mult consensul autoritatilor…

- Inca este prea devreme pentru ca Banca Centrala Europeana sa discute lichidarea programului de achizitionare in regim de urgenta in caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme - PEPP) cu o valoare totala de 1.850 de miliarde de euro, a afirmat vineri presedintele BCE, Christine Lagarde,…

- Relocarea in zonele rurale a devenit un trend major in toata Europa in perioada COVID-19, jumatate dintre regiunile chestionate in cadrul unui studiu RE/MAX sugerand ca mulți cumparatori vor sa se mute in acest an, cautand proprietați mai mari și spațiu pentru a gazdui birourile de acasa, arata Mediafax.…

- Clientii comerciali sau cei din sectorul public din Uniunea Europeana (UE) ai Microsoft vor putea sa proceseze si sa-si stocheze toate datele doar pe teritoriul comunitar, arata un comunicat al companiei. „Cu alte cuvinte, aceste date nu vor mai fi transferate in afara UE, iar acest angajament se va…

- Gripa aviara la o ferma de crestere a pasarilor din Ungheni - Jud.Mureș Foto: Arhiva, Un focar de gripa aviara a fost confirmat la o ferma de crestere a pasarilor din localitatea Ungheni, judetul Mures. 180 de mii de pasari sunt crescute acolo, iar ANSVA a anuntat ca s-a luat decizia…

- Autoturismele cu motor diesel nu au reprezentat decat 23,2% dintre inmatricularile de automobile in Europa in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aproape 30% la inceputul lui 2020, arata datele publicate de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP, informeaza…

- Camera superioara a parlamentului german, Bundesrat, a aprobat joi legea prin care guvernul cancelarei Angela Merkel dobandeste prerogative mai mari pentru impunerea de restrictii impotriva coronavirusului, inclusiv a unei interdictii de circulatie pe timp de noapte, in cazul in care ratele de infectare…

- Banca centrala din Turcia a declarat vineri ca va interzice utilizarea criptomonedelor ca forma de plata, incepand cu 30 aprilie. Noile reglementari nu impiedica cetațenii turci sa dețina active criptografice. Conform noilor reglementari, consumatorii nu vor putea utiliza activele criptografice pentru…