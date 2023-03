Stiri pe aceeasi tema

- Credit Suisse, a 17-a banca a Europei ca marime, a anunțat joi, 16 martie, ca va folosi ajutorul guvernului, la o zi dupa ce prețul acțiunilor sale s-a prabușit, relateaza publicația britanica The Guardian . Este vorba despre un imprumut de 50 de miliarde de franci elvețieni (53,7 miliarde de dolari)…

- Piața valutara locala a fost calma la jumatatea acestei saptamani, in ciuda furtunii financiare care a izbucnit in Statele Unite, dupa falimentul Silicon Valley Bank care a fost preluata deja de autoritațile federale, și care s-a rasfrant și asupra altor banci. Europa parea ca este ferita de acest tsunami,…

- Cererea mondiala de petrol va creste in 2023 cu 2,32 milioane de barili pe zi (bpd), sau cu 2,3%, a anuntat Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol, intr-un raport lunar. Estimarea este neschimbata fata de prognoza de luna trecuta. In timp ce cererea mai mare a Chinei ar putea sustine piata petrolului,…

- Prim-ministrul Rishi Sunak a declarat duminica ca guvernul britanic lucreaza pentru a gasi o solutie care sa limiteze potentiala afectare a companiilor rezultata din prabutirea bancii americane Silicon Valley Bank si a filialei sale din Marea Britanie, transmite Reuters.Sunak a spus ca a inteles…

- Ministerul de Finante al Marii Britanii si Banca Angliei lucreaza impreuna pentru a minimiza perturbarea care ar putea rezulta din partea diviziei britanice a bancii americane Silicon Valley Bank, care a fost inchisa pe neasteptate vineri, a anuntat sambata ministerul, citat de Reuters.Oficialii…

- Banca Centrala Europeana (BCE) urmeaza sa majoreze dobanda de politica monetara cu 0,50 de puncte procentuale, atat in februarie, cat si in martie si va continua sa majoreze dobanzile in lunile urmatoare, a declarat Klaas Knot, membru al consiliului de conducere al BCE, intr-un interviu acordat duminica…

- Banca Centrala Europeana (BCE) urmeaza sa majoreze dobanda de politica monetara cu 0,50 de puncte procentuale, atat in februarie, cat si in martie si va continua sa majoreze dobanzile in lunile urmatoare, a declarat Klaas Knot, membru al consiliului de conducere al BCE, intr-un interviu acordat duminica…

- Noua varianta a coronavirusului se raspandește rapid in Statele Unite, unde este responsabila pentru aproximativ 75% dintre cazurile de COVID din nord-estul țarii. Experții in sanatate spun ca inca nu exista dovezi ca aceasta este mai periculoasa decat altele și ca nu e de așteptat ca SARS-Cov-2 sa…