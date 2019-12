Stiri pe aceeasi tema

- Titlul acestui editorial mi l-a inspirat acum cateva zile scriitorul, jurnalistul și politicianul Alexandru Mironov. Cunoscutul jurnalist, care la un moment dat a fost și politician, ministru al Tineretului și Sportului, a vorbit acum la reuniunea prin care Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania…

- Parabola lui Isus despre omul bogat și Lazar cel sarac exprima trei adevaruri. Primul adevar este acela ca odata cu moartea nu se termina viața omului. Exista o viața dupa moarte. Noi traim numai o singura data pe acest pamant și apoi intram in veșnicie. Pentru Lazar și pentru omul bogat nu s-a terminat…

- Noua stagiune a Teatrului Bacovia a inceput atipic, fara aerul de sarbatoare care insoteste, de obicei, aceasta ritualica revenire pe scena a artistilor din fiecare toamna. Dupa o repetitie cu public din Sala Studio, am fost invitati la o reprezentatie cu spectatorii pe scena, intr-o formula care anuleaza…

- O femeie de 85 de ani, din Bacau, care a mers miercuri, 18.09.2019, pentru rezolvarea unor probleme, in zona Sarata, s-a grabit sa ajunga la un mijloc de transport prilej cu care, a pierdut portmoneul, in care avea documentele și banii. O persoana de buna credința, a predat accesoriul unui echipaj al…

- Petru Botezatu, cel atat de mult indragostit de universul spiritual, debuteaza Editura Ateneul scriitorilor (Bacau, 2019) cu volumul de aforisme „Reflecțiuni de pe coclauri”. Cu o prefața semnata de criticul și istoricul literar Petre Isachi, volumul – ilustrat minunat de artistul plastic Razvan Petru…

- Polițiștii locali din cadrul Biroului Siguranța Rutiera au desfașurat miercuri 18.09.2019, in intervalul orar 10.00-12.00 o acțiune ce a vizat respectarea prevederilor legale privind abaterile statice: oprire, staționare, acces interzis precum și alte abateri prevazute de O.U.G. nr. 195/2002 privind…

- Un barbat de 52 de ani din Onești a murit luni, 16 septembrie, in timp ce lucra la montatul unei schele pe un șantier in provincia italiana Brescia. Barbatul roman lucra in aceste zile la montarea unei schele in jurul bisericii Santa Maria Assunta din localitatea Mura (provincia Brescia), dar in jurul…

- CSM Bacau – HC Buzau 2012 29-28 (16-11) O partida la curent alternativ. Incheiata cu o noua victorie pentru handbaliștii CSM Bacau; a treia din tot atatea partide disputate in acest sezon in Liga Zimbrilor. O victorie (29-28) care putea fi mult mai clara daca echipa gazda nu și-ar fi complicat viața…