Bazine de înot de două milioane de euro din bani publici în două comune cu 2.000 de oameni Compania Naționala de Investiții construiește bazine de inot semiolimpice in doua comune din județul Mehedinți, Bacleș și Vanjuleț. Niciuna dintre comune nu depaseste cu mult 2000 de locuitori, iar numarul elevilor care invața acolo nu este foarte mare – 200 de elevi in Bacleș și 150 de elevi in Vanjuleț. Aceste bazine de inot se fac dupa un proiect tip al CNI, in scop didactic, dar pot avea și utilizare publica, in afara orarului școlilor din localitate, și reprezinta o investiție de peste 6 milioane de lei, adica peste un milion de euro. Fiecare. Gazeta de Sud a vizitat satele cu pricina, sate… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

