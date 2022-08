Stiri pe aceeasi tema

- Personalul navigant din cadrul Bazei 71 Aeriana a parcurs timp de cateva saptamani la sediul bazei, doua cursuri de pregatire teoretica și practica in vederea imbunatațirii deprinderilor necesare. Cursurile „Crew Resource Management” si „Curs de obtinere a certificatului general/restrans de operator…

- Dupa cum ne-a obișnuit deja, Baza 71 Aeriana se lauda cu oamenii care construiesc corpul militar, iar de data aceasta ne invita sa facem cunoștința cu maistrul militar clasa IV Cimpeanu Dates-Ovidiu, tehnic de bord din cadrul Escadrilei 712, locația Giarmata. „Astazi nu este despre zborul in sine, ci…

- 150 de militari romani și francezi au executat un antrenament comun care a inclus salturi cu doua tipuri de parașute la Baza 71 Aeriana Campia Turzii. Acțiunea face parte din programul de pregatire comuna care asigura inter-operabilitatea intre trupele NATO staționate pe teritoriul nostru și militarii…

- Consiliul Județean Cluj anunța ca a scos la licitație reluarea lucrarilor de reabilitare și modernizare, pe fonduri europene, a drumului județean DJ 150 Viisoara – Ceanu Mare – Frata – Mociu. Tronsonul vizat are o lungime de 39,7 kilometri și incepe de la ieșirea estica a municipiului Campia Turzii,…

- Strada Iancu Jianu din Campia Turzii este aproape de finalizare. Timp de doua zile, vineri și sambata aceasta a fost inchisa traficului rutier, iar progresul lucrarilor este considerabil. Echipele Viarom au reușit sa asfalteze tronsonul dintre fabrica Henkel și intersecția cu strada David Prodan, in…

- Ziua Aviației Romane se va organiza, ca in fiecare an, in data de 20 iulie. Daca pana inainte de pandemie in aceasta perioada se organiza Ziua Porților Deschise la Baza 71 Aeriana Campia Turzii, iubitorii aviației trebuie sa se mulțumeasca acum doar cu un survol de aeronave pe deasupra mai multor localitați.…

- Un inspector in cadrul ANAF Oradea a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, de procurorii anticoruptie. Catalin Sabau este acuzat de luare de mita. Potrivit DNA, in luna aprilie, in urma efectuarii unui control la o persoana fizica autorizata, banuita de desfasurarea unor activitati de…

O cititoare TurdaNews sesizeaza ca in Micro II, in parcul din spate la complex, copiii mai mari iși bat joc de locurile de joaca, iar cei mici stau doar și privesc. „Oare politia locala pe unde...