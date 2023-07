Stiri pe aceeasi tema

- Meciul FCSB - Dinamo, in etapa a doua a SuperLigii, se va juca pe stadionul Ghencea, pe 22 iulie. Potrivit surselor gsp.ro, FCSB a cerut din nou sa joace in Ghencea, iar Angel Tilvar, ministrul apararii, a aprobat cererea.FCSB a trimis un document pentru a cere punerea la dispoziție a arenei, iar…

- Naționala de fotbal masculin Under18 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2005, a disputat vineri, la Tunari, un prim meci de verificare impotriva Macedoniei de Nord. Acesta va fi urmat de un al doilea amical, duminica, 18 iunie, de la ora 17.00, la Popești-Leordeni.Romania…

- Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei, a prefațat dubla din Kosovo și Elveția, din preliminariile EURO 2024. Kosovo - Romania e programat vineri, 16 iunie, de la ora 21:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Antena 1;Elveția - Romania se joaca pe 19 iunie, de la 21:45, liveTEXT pe…

- In aceasta dupa-amiaza, de la ora 16:30, se joaca toate cele 9 meciuri din ultima etapa de Bundesliga. Cu o victorie acasa cu Mainz, Borussia Dortmund ar deveni campioana indiferent de rezultatul pe care-l reușește Bayern Munchen in deplasarea cu Koln. Borussia Dortmund are 70 de puncte inaintea ultimei…

- Echipa de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a terminat sezonul ligii a 3-a in fața propriilor suporteri cu o victorie mai clara decat arata scorul. Dupa un meci pe care l-au controlat in totalitate, elevii lui Tiberiu Csik s-au impus cu 3–1 in fața formației Lotus Baile…

- AVIZ AMATORILOR: Un barbat A PRIMIT AMENDA DE 1000 de lei pentru ca vindea la suprapreț altor persoane, bilete pentru meciul Chindia Targoviște, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște- Biroul Ordine Publica impreuna cu Poliția Locala in urma activitaților comune desfașurate au depistat…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au obținut, duminica, a doua victorie in confruntarea cu Rapid București, din finala mica a campionatului național. In cel de-al doilea joc, disputat pe teren propriu, CSM Lugoj s-a impus cu 3-2 (26-28, 25-20, 22-25, 25-20, 15-12). Meciul a fost foarte…

- Ajuns in funcția de CEO al lui Bayern Munchen in vara trecuta, fostul portar Oliver Kahn este criticat dur de fostul sau coechipier, Lothar Matthaus, care il considera principalul vinovat pentru situația in care se afla campioana Germaniei.