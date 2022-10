Echipa germana Bayern Munchen a invins sambata, in deplasare, formatia Hoffenheim, scor 2-0, si ramane pe locul secund in Bundesliga. RB Leizpig a revenit la Augsburg de la 0-3, marcand golurile egalarii in minutele 89 si 90, conform news.ro.

