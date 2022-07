Stiri pe aceeasi tema

- Deputații PSRM au contestat la Curtea Constituționala hotararea Parlamentului privind prelungirea starii de urgența cu inca 45 de zile. O sesizare in acest sens a fost depusa in aceasta dimineața de catre deputatul Vasile Bolea, care a declarat ca hotararea Parlamentului „este in exces, iar argumente…

- Starea de urgenta, instituita pe 24 februarie si prelungita pe 21 aprilie, a fost extinsa din nou, pentru un termen de 45 de zile. O hotarare in acest sens a fost adoptata de Parlament la prezentarea unui demers de catre prim-ministra Natalia Gavrilita. Deputatii din Blocul Comunistilor si Socialistilor,…

- Deputații se intrunesc in ședința. Prim-ministra, Natalia Gavrilița, este așteptata la Parlament cu solicitarea privind prelungirea starii de urgența. Pe ordinea de zi mai sunt circa 20 de proiecte.

- Deputata BCS Diana Caraman acuza PAS de instituirea in țara a regimului dictatorial. Acuzația a venit in contextul in care premierul Natalia Gavrilița a cerut in Parlament prelungirea starii de urgența, transmite Știri.md. {{623385}}”La noi starea de urgența a mai fost introdusa inaintea razboiului,…

- Cabinetul de miniștri a aprobat un proiect care prevede prelungirea starii de urgența cu inca 45 de zile. Inițiativa votata miercuri urmeaza sa fie prezentata in Parlament. Daniella Misail-Nichitin, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne, a declarat ca in prezent fluxul de refugiați este…

- Liderul Partidului „Șor”, Ilan Șor, critica dur hotararea Guvernului, prin care a decis prelungirea starii de urgența. Intr-o postare pe Facebook , politicianul susține ca ceea ce face PAS inseamna abuz de putere, dar și uzurparea puterii de stat și exercitarea ei in nume propriu, infracțiuni pentru…