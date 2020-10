Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Mesaj emotionant pentru cadrele medicale din cadrul SJU Alba, al unui pacient infectat cu COVID-19: „RESPECT COMBINEZOANELE ALBE” Reprezentații Spitalului Judetean de Urgenta Alba au postat pe pagina de socializare un mesaj emoționant primit din partea unui pacient infectat cu COVID-19…

- EFECTE… In judetul Vaslui, batalia crancena care se da in aceasta perioada cu virusul SARS-CoV-2 este, din pacate, lasata exclusiv pe umerii cadrelor medicale din spitalul barladean! Efectele epuizarii fizice si psihice a medicilor, asistentelor si infirmierelor, dupa o jumatate de an cu peste 1600…

- Ziarul Unirea FOTO| Recunoștința trece uneori dincolo de cuvinte! Aranjamente florale, desene pe pereți, ”lucruri marunte” care le fac mai puternice pe cadrele medicale de la SJU Alba implicate in lupta cu pandemia de COVID-19 Intr-o postare publicata in mediul online, secția de Boli Infecțioase a Spitalului…

- Medicii și asistentele de la Spitalul CF Witting, spital suport COVID-19, au ieșit in strada, reclamand condițiile nefavorabile de lucru și lipsa sporurilor promise de Guvern. Cadrele medicale de la Spitalul Witting acuza ca nu au echipamente și ca in spital nu exista epidemiologi, astfel ca unitatea…

- In timp ce bolnavii sunt tot mai mulți, peste o mie in fiecare zi, medicii sunt aceeași. La fel și asistentele, infirmierele și restul angajaților din spitale, care poarta un razboi fara de sfarșit. Epuizați, dupa 4 luni de ingrijit bolnavi, unii dintre ei, convalescenți la randul lor, simt costumele…

- Autoritatile vor putea utiliza „instrumentul legal al detasarii” cadrelor medicale in unitatile sanitare implicate in lupta anti-COVID, a declarat, marti, premierul PNL Ludovic Orban, conform AGERPRES. El a fost intrebat, dupa intalnirile cu reprezentantii Federatiei Sanitas si Federatiei Solidaritatea…

- Cadrele medicale din linia intai si toti angajatii care se lupta cu noul coronavirus sunt invitati sa fie copiloti intr-un eveniment dedicat lor, Raliul Liniei Intai, eveniment care constituie o premiera pentru Romania si Europa si va avea loc luni, 27 iulie, in avanpremiera etapei a treia din Campionatul…

- Cadrele medicale din spitalele romanești care au grija de pacienții infectați cu COVID-19 au ajuns la epuizare, dupa patru luni de pandemie. In timp ce numarul bolnavilor crește de la o saptamana la alta, la fel se intampla și cu cei care ”nu cred” in existența bolii. Jurnaliștii de la Recorder au petrecut…