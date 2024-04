Stiri pe aceeasi tema

- ■ a fost recomandata ridicarea licenței pentru 10 centre din județ ■ controlul este in derulare ■ Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Petrodava” al județului Neamț a efectuat controalele anuale la unitați de ingrijire și cazare a copiilor instituționalizați, batranilor și persoanelor cu dizabilitați…

- Verificarile efectuate de politisti pe drumurile din Neamt au dus la identificarea unor soferi care nu aveau ce cauta la volan deoarece erau bauti sau drogati, printre ei fiind si un cetatean ucrainean

- ■ o ancheta a politistilor s-a soldat cu retinerea mai multor persoane, care sunt acuzate de braconaj ■ acționau in zona lacului de acumulare de la Bicaz ■ au braconat și prin paduri ■ Cadrele de la Politia Bicaz, Secția Rurala Bicaz, plus cele de la Serviciul Arme, Explozivi și Substante Periculoase,…

- Salvamontistii maramureseni anunta, sambata dupa amiaza, ca in Muntii Rodnei si Muntii Maramuresului este risc maxim de producere a unor avalanse, la altitudini mari, dupa ce s-a despus un strat nou de zapada peste cel vechi. Risc de avalanșa exista și in celelalte masive in care a nins, potrivit News.ro.„Risc…

- Un accident feroviar cu urmari tragice a avut loc in județul Neamt, la Roman, victima fiind un elev. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru salvarea adolescentului in varsta de 14 ani

- Un vulcan a erupt duminica, 14 ianuarie 2024, in sud-vestul Islandei, iar fluxurile de lava topita au ajuns la periferia unui mic oraș pescaresc pana dupa-amiaza, dand foc unor case. Orașul a fost evacuat anterior și nicio persoana nu a fost in pericol, au declarat autoritațile. Potrivit Reuters, fantani…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Gheboieni. Din verificarile efectuate de polițiști, s-a stabilit ca o femeie, de 46 de ani, din comuna Candești, in timp ce ar fi condus un autoturism, la intersecția drumului județean…