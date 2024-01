Stiri pe aceeasi tema

- 1. Mulțumește zilnic lui Dumnezeu, oricat de greu ți-ar fi, caci, dupa caderea omului in pacat, El a randuit ca uneori boala si suferinta sa fie spre indreptarea și mantuirea lui și spre aflarea sensului vieții. 2. Privește spre Sfintele Patimiri prin care a trecut Hristos, Dumnezeu Intrupat, ca sa…

- Facultatea de Medicina și Științe Biologice din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), in colaborare cu Spitalul Clinic Județean de Urgența ,,Sf. Ioan cel Nou” Suceava, organizeaza, in perioada 23 – 25 noiembrie a.c., cea de-a II-a ediție a Conferinței naționale „Importanța multidisciplinaritații…

- Abdel, un baiat de 19 ani, student la Facultatea de Medicina din Gaza, a ajuns noaptea trecuta in Romania, alaturi de mama sa, care este romanca. Tatal sau, originar din Gaza, a ramas in Deir al-Balah, unde este medic de familie. Tanarul, student in anul al doilea, povestește ca universitatea lui din…

- Adda (31 de ani) s-a luptat aproape trei ani cu boala Lyme, care i-a transformat viața intr-un chin. Artista a anunțat ca ajuns, in sfarșit, la finalul tratamentului, noteaza click.ro. In 2020, viața Addei s-a schimbat radical! Solista a inceput sa aiba probleme mari de sanatate, a facut zeci de analize…

- Peste 400 de elevi de la Școala Gimnaziala „Miron Costin" Suceava s-au intalnit recent cu tineri studenți de la Universitatea ,,Ștefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Medicina și Științe Biologice, Departamentul de Științe Biomedicale, de la care au invațat tainele nutriției, ale ...

- A trecut o luna de cand un barbat din Maryland a devenit a doua persoana care a primit un transplant de inima de la un porc. Medicii spun ca inima funcționeaza de una singura și nu prezinta semne de respingere. In septembrie, Lawrence Faucette, in varsta de 58 de ani, a fost supus operației, doar a…

- Infiltrațiile la nivelul coloanei vertebrale cu ecoghidaj sunt o procedura medicala inovatoare și eficienta care au ca scop gestionarea durerii cronice la nivelul spatelui și a altor afecțiuni ale coloanei vertebrale. Aceasta tehnica, utilizeaza imagistica cu ultrasunete pentru a ghida precis administrarea…

- „Federatia Romana de Teqball, in cooperare cu Ministrul Educatiei si Ministrul Sportului, a implementat un proiect unic in Romania, in baza caruia a dotat peste 100 de universitati, licee, colegii si cluburi sportive cu mese de teqball, pentru dezvoltarea acestui sport in Romania. Proiectul se deruleaza…