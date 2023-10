Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, de 68 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj. In data de 04 octombrie a.c., la ora 9:00, Doru Florescu a plecat, cu bicicleta, de la domiciliul sau, din municipiul Lugoj, strada…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, de 12 ani, disparuta de pe raza municipiului Timișoara, judetul Timis. In data de 2 septembrie a.c., in jurul orei 01:00, *SBIRN ANIELA MARIA* ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau, situat…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 69 ani, disparut din Timișoara. „In data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 10:00, Talasman Ion ar fi plecat voluntar de la domiciliu, strada Adam Mickiewicz din Timisoara, intr-o direcție…

- Polițiștii il cauta pe Alexandru-Gabriel Dorobanțu, un minor in varsta de 14 ani, disparut pe 1 iulie din Centrul de Plasament din Checea, județul Timiș. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii minorului, care in data de 1 iulie 2023, in jurul orei…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei barbat in varsta de 34 de ani, plecat din Spitalul de Psihiatrie Gataia, județul Timiș. „In data de 30 iulie, in jurul orei 22:20, Maranu Marius – Catalin ar fi plecat, fara a avea bilet de voie de la Spitalul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 34 de ani, plecata din Spitalul de Psihiatrie Gataia, județul Timiș. In data de 30 iulie, in jurul orei 22:20, MARANU MARIUS – CATALIN a plecat, fara a avea bilet de voie de la Spitalul…

- Vineri, 14 iulie, Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie din Baia Mare, cu privire la faptul ca la data de 10 iulie a.c., fiica sa minora GONDOȘ IOANA ELENA de 16 ani, a plecat voluntar de la locuința surorii sale din municipiu și pana in prezent nu s-a mai…

- O persoana gasita incinerata in cimitirul din Tureni (județul Cluj) a fost identificata de polițiști ca fiind barbatul de 79 de ani din AIUD, dat disparut de familie in cursul zilei de marți, 11 iulie 2023. „In urma activitaților investigativ-operative, desfașurate sub coordonarea Parchetului de pe…